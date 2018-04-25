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Омбудсмена ожидают в НАПК для подачи объяснений по делу о конфликте интересов

25 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющего право подать объяснения и замечания к содержанию протоколов, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашена Людмила Денисова, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Так, Национальное агентство установило, что Людмила Денисова, будучи народным депутатом Украины VIII созыва, 15 марта 2018 года, совершив действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании 8 сессии VIII созыва Верховной Рады Украины по вопросу повестки дня о назначении указанного лица на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, нарушила требования относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона.

Своими действиями г-жа Денисова совершила правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Омбудсмен должна прибыть в Национальное агентство 25 апреля 2018 года в течение дня с 09.00 до 17.00.

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