Сегодня 25 апреля 2018 года, 12:59

В столице стало меньше убийств, но больше суицидов — полиция

Количество самоубийств в столице Украины значительно возросло. Об этом в интервью 112.ua рассказал глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко, передает «УП».

«Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день — по два-три. В какой-то день было пять самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула», — говорит глава правоохранителей.

В среднем в Киеве совершается одно-два самоубийства в неделю. В то же время, добавил г-н Крищенко, убийств стало меньше, и практически все они, около 95%, раскрыты. «Давно такого не было в Киеве», — отметил он.

Как сообщалось, более тысячи человек, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины, покончили с собой.