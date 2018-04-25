В столице стало меньше убийств, но больше суицидов — полиция

Количество самоубийств в столице Украины значительно возросло. Об этом в интервью 112.ua рассказал глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко, передает «УП».
«Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день — по два-три. В какой-то день было пять самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула», — говорит глава правоохранителей.
В среднем в Киеве совершается одно-два самоубийства в неделю. В то же время, добавил г-н Крищенко, убийств стало меньше, и практически все они, около 95%, раскрыты. «Давно такого не было в Киеве», — отметил он.
Как сообщалось, более тысячи человек, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины, покончили с собой.
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