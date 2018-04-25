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Средний агробизнес не заинтересован в программе компенсации стоимости сельхозтехники

25 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Средний аграрный бизнес в Украине не заинтересован в участии в программе частичной компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники отечественного производства. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всеукраинским аграрным советом (ВАС) среди аграриев, в обработке которых находится от 500 до 5000 га земли, сообщает пресс-служба ВАС. На реализацию этой программы правительство в текущем году направило 945 млн гривен. Об этом передает портал Landlord.ua.

По словам владельца ООО «Торецкое» Владимира Голованева, из-за недостаточного качества отечественной техники он ее почти не покупает.

«Я в основном покупаю импортную технику, отечественную — очень редко. Качество отечественной техники значительно хуже. Правительственная программа предусматривает компенсацию стоимости техники только на этапе покупки. Но из-за недостаточного качества обслуживания отечественная техника обходится дорого», — отметил он.

Аграрий добавил, что еще в прошлом году, когда эта программа была впервые запущена, цены на технику на отечественном рынке выросли на 20% – ровно тот процент, который должно возмещать сельхозпроизводителям государство.

Также, по словам фермеров, перечень производителей, чья техника может участвовать в программе, ограничен.

«В прошлом году мы приобрели три единицы украинской техники, по одной из них не было компенсации, поскольку этой техники не оказалось в перечне, утвержденном Министерством аграрной политики и продовольствия», — отметил фермер Алексей Петров.

«По мнению самих аграриев и ведущих экспертов отрасли, нынешние порядки распределения государственной поддержки вызывают значительное беспокойство как в части их общей целесообразности, так и в части несоответствия действующему законодательству Украины, поскольку утвержденный механизм распределения средств неэффективен и разработан в интересах конкретных крупных игроков рынка», — говорится в сообщении ВАС.

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