25 апреля 2018 года в Киеве начинает свою работу Внеочередной съезд Всеукраинского профессионального союза адвокатов Украины. В настоящее время проводится регистрация делегатов от областных ячеек Всеукраинского профессионального союза адвокатов Украины.
Среди вопросов повестки дня — утверждение отчета, доклад председателя профсоюза Надежды Коренной, избрание заместителей председателя, определение количественного состава Совета правления и избрание членов Совета правления, который является высшим органом профсоюза, внесение изменений в Устав профсоюза.
Основная цель деятельности Всеукраинского профессионального союза адвокатов Украины состоит в защите профессиональных, трудовых, социально-экономических прав адвокатов на всех уровнях.
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