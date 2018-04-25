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Сегодня 25 апреля 2018 года, 12:59

Начинает работу Внеочередной съезд профессионального союза адвокатов

Адвокаты изберут членов Совета правления профсоюза

25 апреля 2018 года в Киеве начинает свою работу Внеочередной съезд Всеукраинского профессионального союза адвокатов Украины. В настоящее время проводится регистрация делегатов от областных ячеек Всеукраинского профессионального союза адвокатов Украины.

Среди вопросов повестки дня — утверждение отчета, доклад председателя профсоюза Надежды Коренной, избрание заместителей председателя, определение количественного состава Совета правления и избрание членов Совета правления, который является высшим органом профсоюза, внесение изменений в Устав профсоюза.

Основная цель деятельности Всеукраинского профессионального союза адвокатов Украины состоит в защите профессиональных, трудовых, социально-экономических прав адвокатов на всех уровнях.