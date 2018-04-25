Сегодня 25 апреля 2018 года, 11:16

В парламенте обсудили перспективы создания в Украине правовых механизмов для наказания за международные преступления

Вчера в парламенте состоялся круглый стол на тему «Обеспечение гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права — важный шаг на пути защиты прав человека», организованный Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений и ОО «Центр гражданских свобод».

Как подчеркнул председатель профильного комитета Григорий Немыря, это не первый круглый стол, посвященный данной проблематике. В свете событий на востоке страны вопрос ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и необходимость сотрудничества с МУС приобрели особую остроту. Народный депутат напомнил, что Украина подписала Римский статут, а парламент уже дважды принимал решение о признании юрисдикции МУС, но до сих пор наше государство так и не ратифицировало данный Статут.

Следует отметить, что еще несколько лет назад Украина воспользовалась возможностью, предоставленной частью 3 статьи 12 Римского статута государствам, не являющимся его участниками, передавать на рассмотрение МУС конкретные дела. В апреле 2014 года МУС зарегистрировал заявление украинского парламента о признании нашим государством юрисдикции МУС относительно совершения преступлений против человечности высшими должностными лицами государства, повлекших особо тяжкие последствия и массовые убийства граждан во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. А в феврале 2015-го парламент принял постановление «О Заявлении Верховного Совета Украины «О признании Украиной юрисдикции МУС относительно совершения преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», повлекших особо тяжкие последствия и массовые убийства украинских граждан». Намерение ратифицировать Римский статут было задекларировано не только на политическом уровне, но и на законодательном — на уровне Основного Закона. Конституционными изменениями в части правосудия, которые, как известно, вступили в силу 30 сентября 2016 года, было предусмотрено, что Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским статутом (часть 6 статьи 124 Конституции Украины). Правда, соответствующая конституционная «опция» пока что не активна: указанное предписание Основного Закона вступит в силу через три года со дня, следующего за днем опубликования Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», то есть 30 июня 2019 года.

По словам Григория Немыри, в нынешних условиях нужно не только объяснять важность ратификации для Украины Римского статута, но и уже сейчас создавать новые правовые механизмы для наказания за такие международные преступления, как геноцид, агрессия, военные преступления или преступления против человечности.

Как отметил президент Европейского комитета по предупреждению пыток Николай Гнатовский, в действующем уголовном и уголовном процессуальном законодательстве имеются недостатки, которые существенно затрудняют процесс расследования основных международных преступлений в соответствии с нормами международного права: Уголовный кодекс (УК) Украины не в полной мере учитывает специфику указанных четырех категорий преступлений.

Детально на пробелах национального законодательства сфокусировался доцент кафедры уголовного права и криминологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко Константин Задоя. Он назвал основные пробелы УК Украины в контексте указанных международных преступлений. Например, действующий Кодекс не предусматривает самостоятельной криминализации преступлений против человечности, кроме того, он криминализирует далеко не все деяния, которые признаются военными преступлениями в современном международном праве. «Обязательства по предупреждению безнаказанности данных преступлений воплощены в законодательстве Украины очень фрагментарно», — констатировал он.

Участники круглого стола акцентировали внимание на важности разработки законопроекта по обеспечению гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права. Соответствующая законодательная инициатива уже была подготовлена Министерством юстиции при участии ученых и экспертов гражданского общества, в частности «Центра гражданских свобод». Этот проект уже прошел этап публичного обсуждения и в обозримом будущем будет внесен на рассмотрение парламента.