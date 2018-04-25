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Марк Фейгин лишен статуса адвоката

25 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что Адвокатская палата Москвы лишила его статуса адвоката. Об этом 24 апреля с.г. он написал на своей странице в Фейсбуке.

Он не уточнил, по каким причинам был лишен статуса адвоката. Официальной позиции Адвокатской палаты Москвы по этому поводу пока нет, передает канал «ПРЯМОЙ».

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«Только что Адвокатская палата города Москвы лишила меня статуса адвоката! Адвокатура в России, так долго державшаяся, наконец умерла», — написал г-н Фейгин в соцсети.

Основанием для рассмотрения вопроса о лишении Марка Фейгина адвокатского статуса стало представление Министерства юстиции РФ и заявление адвоката Сталины Гуревич в связи с нецензурными высказываниями в ее адрес и в адрес ее доверителя — «журналиста» и «блогера» Анатолия Шария. Адвокатская палата Москвы признала поведение Марка Фейгина неэтичным.

Марк Фейгин известен тем, что ранее представлял в судах интересы участников российской панк-группы Pussy Riot, бывшего украинского военнослужащего Надежды Савченко, заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ильми Умерова.

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