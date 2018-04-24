Сегодня 24 апреля 2018 года, 22:59

Промышленный образец в Украине — это реальный инструмент патентных троллей, убежден Иларион Томаров

О конфликтах между торговыми марками, промышленными образцами, коммерческими наименованиями и географическими указаниями слушателям Школы судебной практики Legal High School рассказал Иларион Томаров, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности «Василь Кисиль и Партнеры».

По его словам, в Украине запрещено регистрировать ТМ, которая состоит из известного в Украине промышленного образца или из известного в Украине фирменного наименования, однако почему не запрещено регистрировать ПО, в который включена чужая ТМ, неизвестно. Конфликты между торговыми марками и промышленными образцами возникают в трех случаях: когда словесное обозначение, похожее с ТМ, которое включено в чужой ПО; когда изображение, которое является ТМ, является основным элементом ПО; и третий случай, когда ПО имитирует комбинированное обозначение, то есть в него входят и слова, и изображения, похожие с теми, которые входят в чужую ТМ.

Лектор пояснил все на конкретных примерах, первым из которых был спор «ДОЛАРЕН v ДОЛЛАР» — старое дело, которое длилось довольно долго. В данном конфликте истец в иске заявил, что патент (под названием «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА») издан с нарушением прав истца на ранее зарегистрированную ТМ «ДОЛАРЕН» и с нарушением авторских прав на произведение изобразительного искусства «Эскиз элемента упаковки для лекарств «ДОЛАРЕН». Они начали бороться через АМКУ, по решению которого в 2009 году на ответчика был наложен штраф в сумме 500 тыс. грн, а в 2010-м — еще один штраф в сумме 250 тыс. грн за рекламу лекарственного средства «ДОЛЛАР»: «ДОЛЛАР НОВОЕ ИМЯ ИЗВЕСТНОГО ПРЕПАРАТА».

Иларион Томаров пояснил: ответчик добавил в ПО слово «доллар», чтобы получить определенный объем прав на использование этого слова. Однако в объем охраны ПО входит только изображение вещи. ПО охраняет не слово, а просто то, что на определенном дизайне в определенном месте нанесена конкретная надпись. Поэтому решение было следующим: «Пребывание словесного обозначения «ДОЛЛАР» в числе признаков промышленного образца «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА» не означает, что этому обозначению таким образом предоставляется правовая охрана: содержание надписи не является существенным признаком промышленного образца, то есть, обозначение «ДОЛЛАР» на упаковке фактически выполняет функцию товарного знака».

Еще один пример: по делу в отношении освежителя воздуха «Елочка», о котором рассказал лектор, было обязано ООО «Трансвест-групп» признать недействительным патент №21235 на промышленный образец и сказано, что изображение, включая существенные признаки ПО, похоже настолько, что его можно перепутать с ТМ №579396, №612525.

Конфликты между ТМ и коммерческим наименованием Иларион Томаров считает самым распространенным способом злоупотребления в данной сфере, ведь суды в течение долгого времени путали название юридического лица с коммерческим наименованием. То есть легкий способ легализоваться — зарегистрировать ЮЛ, в уставе которого указать чужую ТМ как собственное коммерческое наименование.

Но революционным лектор считает решение ВХСУ 2010 года по делу №39/124 в отношении компании «ИНГОССТРАХ», в котором изложено детальное толкование статьи 8 Парижской конвенции о том, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной регистрации. Иларион Томаров убежден, что влияние этого решения на современную практику — колоссальное, и советует всем ознакомиться именно с этой частью судебной практики.