Сегодня 24 апреля 2018 года, 18:11

LHS: Слушатели узнали, что следует сделать перед тем, как идти в суд и отстаивать права корпорации ROSHEN

Case-study на основе «кондитерских» споров корпорации ROSHEN провели для слушателей Школы судебной практики Legal High School Антон Поликарпов, руководитель отдела интеллектуальной собственности кондитерской корпорации ROSHEN, и Игорь Лучка, партнер ЮФ Kartushyn Partners.

Корпорация ROSHEN и непосредственно фабрика уже давно занимаются активной охраной объектов своей интеллектуальной собственности. По словам лекторов, на данный момент компания является участником 13 судебных дел по защите прав интеллектуальной собственности.

Антон Поликарпов отметил, что люди знают марку «Киевский торт» и ассоциируют ее или с ROSHEN, или с заводом Карла Маркса, где ранее производились такие торты. И часто были случаи, когда в разных областях разные предприятия производили «киевские торты». Конечно, упаковки таких изделий несколько отличались, однако атрибуты на них были те же: листья каштана, надпись и прочее. Лектор рассказал, что после обращения ROSHEN к такими предприятиями производство этих тортов в основном прекращалось. Они, очевидно, считали, что «киевский торт» — такое же общеупотребительное название, как и «наполеон».

Однако некоторые предприятия не шли на контакт и прекращали производство таких «киевских тортов» только после решения суда первой инстанции. Аналогичная ситуация с тортом «Золотой ключик», который был впервые изготовлен на кременчугской фабрике ROSHEN в начале 2000-х годов и торговая марка относительно которого была зарегистрирована в 2005 году.

Лекторы пояснили, что защищают в судах также право на такой элемент упаковки торта, как красная лента, которая является отличительной чертой упаковки всех тортов ROSHEN. Они аргументируют свое мнение относительно того, что эта красная лента является элементом ТМ, тем фактом, что она вызывает ассоциативность. Как отметил Игорь Лучка, сам по себе знак, когда наносится на продукт и вводится в хозяйственный оборот, может видоизменяться, что влечет за собой именно такую ассоциативность — покупатель просто берет с полки магазина коробку с красной лентой, считая, что это торт марки ROSHEN. Кстати, социальные опросы показали, что иногда люди ошибочно покупали не те торты именно из-за того, что перепутали упаковку.