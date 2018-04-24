Сегодня 24 апреля 2018 года, 16:29

Необходимость монополии суда на назначение экспертизы — спорный вопрос, считает спикер LHS Дмитрий Таранчук

О значении заключения эксперта как доказательства в судебных делах по торговым маркам слушателям Школы судебной практики Legal High School рассказал Дмитрий Таранчук, руководитель юридического департамента ОАО «Фармак».

К понятию доказательств относятся любые данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие определенных обстоятельств или фактов. Одним из таких является составленное в порядке, определенном законодательством, заключение эксперта, представляющее собой подробное описание проведенных экспертом исследований, сделанных в результате выводов и обоснованных ответов на вопросы, поставленные эксперту. Так, предметом заключения эксперта не могут быть вопросы права, которые остаются на рассмотрение самого суда, ведь экспертиза проводится для установления фактов и обстоятельств, для чего необходимы именно специальные знания в конкретных сферах.

Обновленное процессуальное законодательство вносит существенные изменения относительно возможности предоставления заключений судебных экспертов в качестве доказательств. Предыдущая редакция ХПК Украины четко устанавливала, что именно суд назначает экспертизу. Сегодня же заключение эксперта может быть предоставлено по заказу участника дела либо на основании постановления суда о назначении экспертизы. Именно поэтому, по мнению Дмитрия Таранчука, активно оживился процесс привлечения экспертов и заказ их заключений.

Лектор отметил, что данная ситуация вызывает различные мнения. Очевидно, что наличие большего количества заключений — это все-таки путь к более полному рассмотрению дела. Однако, с другой стороны, существует возможность подачи в суд большого количества противоположных заключений обеими сторонами. Понятно, что такие заключения суду будет трудно оценить.

Г-н Таранчук рассказал о решении по делу, которое было принято в декабре 2017 года, когда одна из сторон подала ходатайство о привлечении в качестве доказательства заключения эксперта. Единственной причиной, которая объективно не зависела от такой стороны, было то, что действующий тогда ХПК Украины не позволял подать заключение судебного эксперта, которое могло бы быть доказательством по делу. Но суд решил, что поскольку субъект обратился к эксперту уже после принятия решения по делу, то у него не было заключения экспертизы во время судебного разбирательства, поэтому такое заключение не было привлечено в качестве доказательства.

Также лектор привел яркие примеры привлечения заключений экспертов из личной практики. Одно из таких дел (2004—2005 годов) — это спор о торговой марке «Валидол-Лугал». Луганский завод получил регистрацию такой ТМ, а компания «Фармак» как владелец ТМ «Валидол» обратилась с иском в хозяйственный суд о признании ТМ «Валидол-Лугал» недействительной. Были проведены две судебные экспертизы. Заключение одной из них: «Ни словесный элемент «Валидол», ни словесный элемент «Лугал» не занимают доминирующее положение». А в заключении повторной экспертизы указано, что слово «Лугал» занимает доминирующее положение в изображении знака для товаров и услуг «Валидол-Лугал». Но, как считает лектор, обе экспертизы вызывают вопросы.