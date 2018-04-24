Сегодня 24 апреля 2018 года, 16:29

Внесен законопроект, который должен полностью урегулировать процесс отзыва по народной инициативе

В действующем законодательстве не указана процедура отзыва депутата горсовета, который избран первым кандидатом из списка

Ряд представителей фракции «Объединение «Самопомощь» инициировали проект закона №8289 от 19 апреля 2018 года о внесении изменений в некоторые законы Украины (по совершенствованию процедуры отзыва по народной инициативе).

Согласно законопроекту, организацию подготовки и проведение отзыва депутатов горсовета, сельских, поселковых, городских председателей и старост по народной инициативе предлагают делегировать избирательным комиссиям (ИК). Контролировать же весь процесс будет Центральная избирательная комиссия (ЦИК). В существующем законе Украины о Центральной избирательной комиссии таких полномочий ИК не имеют.

Проектом предлагается, что о факте проведения собрания избирателей, предложивших отзыв депутата, должен сообщить территориальной избирательной комиссии официальный представитель инициативной группы. Технические описки и неточности в протоколе или извлечении из протокола собрания избирателей, а также в письменных заявлениях и подписных листах не должны быть основанием для принятия территориальной избирательной комиссией (ТИК) решения о прекращении инициативы по отзыву депутата горсовета. Остановить ход срока проверки полученных материалов по отзыву депутата горсовета, может лишь досрочное прекращение полномочий всего состава ТИК.

Как отметили авторы проекта, в действующем законодательстве не указана процедура отзыва депутата горсовета, который избран именно как первый кандидат в избирательном списке городской организации политической партии, не определены требования касательно количества необходимых подписей для поддержки инициативы об отзыве такого городского депутата, ведь за «первым списком» не закреплен не один территориальный округ. Потому, дабы урегулировать эту неопределенность, предлагается обозначить, что количество подписей избирателей должно быть больше избирательной квоты, определенной ранее в соответствующем избирательном округе во время проведения выборов депутатов горсовета.

Законодательством вводится проверка достоверных сведений о гражданах-инициаторах, которая будет осуществляться органами ведения реестра, а выборочная проверка подписей в подписных листах – правоохранительными органами по запросам ТИК. Вышеуказанные органы обязаны предоставить ответы не позже пяти рабочих дней с момента получения такого запроса.

Изменения не обойдут и Кодекс административного судопроиводства Украины. Право оспаривать решения, действия или бездеятельность избирательных комиссий и их членов будут иметь: официальный представитель инициативной группы, а также депутат горсовета, сельский , поселковый председатели, мэр и староста, в отношении которых инициировано предложение об отзыве.