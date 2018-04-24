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Снова зарегистрирован законопроект о борьбе с «черными» археологами

Сотрудники полиции будут обязаны хранить клад до признания его культурной ценности

20 апреля 2018 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №8314 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно противодействия нелегальному изъятию объектов археологического наследия». Так, предлагается отнести использование металлодетекторов к видам деятельности, которые подлежат лицензированию, а за кладоискательство ввести административную ответственность.

Законопроект был подан такими депутатами как Татьяна Острикова, Ирина Геращенко, Оксана Сыроид и другие.

Субъекты законодательной инициативы хотят предусмотреть административную ответственность за несообщение о найденном кладе. Так, предлагаются ввести санкции в виде штрафа для физических лиц в размере от 500 до 1000 нмдг, и для должностных лиц – от 150 до 300 нмдг. Дела по данным правонарушениям будут рассматриваться судами общей юрисдикции.

Отметим, что на сегодняшний день предусмотрена уголовная ответственность за незаконное присвоение найденного клада, который имеет особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. За это преступление грозит уголовная ответственность от штрафа в размере от 100 до 150 нмдг до ареста на срок до шести месяцев.

Законопроект более точно определяет срок, в течении которого лицо, обнаружившее клад, обязано сообщить о найденном кладе соответствующим органам власти — «не позже, чем через 24 часа». Следует отметить, что в действующем законодательстве упоминается лишь слово «немедленно».

Так, согласно законопроекту, территориальный орган Национальной полиции или орган местного самоуправления обязаны обеспечить хранение клада до того момента, как будет признана его культурная ценность и уведомить о кладе центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формулирование и реализацию государственной политики в сфере охраны культурного наследия. На сегодняшний день это Министерство культуры Украины.

Напомним, право собственности на клад, имеющий культурную ценность, приобретает государство (статья 343 ГК).

Определение понятия «культурные ценности» дает Закон «О вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей». Согласно упомянутому закону, культурные ценности — это объекты материальной или духовной культуры, которые имеют художественную, историческую, этнографическую и научную значимость и подлежат сохранению, воспроизведению и охране согласно действующему законодательству. Закон дает полный перечень таких объектов: от живописи до почтовых марок.

Размытую сумму вознаграждения за обнаружение клада «до двадцати процентов» проект заменяет на фиксированную — в 20%.

На наш взгляд, эта правка вызовет множество финансово-экономических вопросов. Ведь право на вознаграждение порождает обязанность государства выплачивать определенную сумму денег нашедшим клад. Несмотря на это, авторы законопроекта считают, что принятие проекта Закона не повлечет дополнительных бюджетных расходов.

Также, законопроект предусматривает три новых вида хозяйственной деятельности, которые будут подлежать лицензированию:

1) использование различных металлоискателей адаптированных для поиска материальных предметов;

2) деятельность по обнаружению и поиску остатков человеческого существования и деятельности возрастом не менее чем 100 лет на момент обнаружения, которые содержатся под земной поверхностью и/или под водой;

3) а также деятельность по обнаружению и поиску материальных предметов, которые имеют культурную, а также историческую ценность, и полностью или частично изъяты из-под земли вследствие антропогенной деятельности или действий естественных факторов.

В парламент уже вносились аналогичные законопроекты, но были сняты с рассмотрения:

1) проект Закона №2616 от 22 марта 2013 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия нелегальным раскопкам и ограничения гражданского оборота археологических предметов».

2) проект Закона №3416 от 11 октября 2013 года «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно охраны археологического наследия».

Предлагалось ввести регистрацию металлоискателей в территориальных отделениях Министерства внутренних дел, а также уполномочить центральный орган исполнительной власти, который реализует политику в сфере охраны культурного наследия выдавать разрешение на использование данного оборудования. Новый документ предполагает немного иной порядок, хотя в целом оставляет за государством полномочия по осуществлению контроля.