Сегодня 24 апреля 2018 года, 14:46

LHS: Особенности обжалования решений Апелляционной палаты о признании знака хорошо известным проанализировал Александр Мамуня, партнер ЮФ Aequo

Школа судебной практики Legal High School, посвященная защите, преступлениям и наказаниям в сфере IP продолжает свою работу. Об особенностях обжалования решений Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли Украины о признании знака хорошо известным в судебном порядке рассказал партнер ЮФ Aequo Александр Мамуня.

Охрана прав на хорошо известный знак устанавливается статьей 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Зачем вообще признавать знак хорошо известным? Правовая охрана предоставляется с любой даты в прошлом; можно избежать квалификационной экспертизы; правовая охрана предоставляется для неродственных товаров и услуг; это плацдарм для признания недействительными свидетельств на зарегистрированные знаки.

Признать знак хорошо известным могут Апелляционная палата МЭРТ и суд. По состоянию на 24 апреля 2018 года Апелляционная палата приняла 129 таких решений, суд — 40 решений. В период 2011—2017 годов Апелляционная палата приняла 76 решений о признании знака хорошо известным и пять решений об отказе в признании знака хорошо известным.

«У нас есть государственная организация, которая фиксирует то обстоятельство, что определенный знак на определенной территории в отношении определенного лица стал хорошо известным», — резюмировал Александр Мамуня, прежде чем перейти к конкретным кейсам. По его совам, несмотря на то что у заявителей есть все шансы получить позитивное решение Апелляционной палаты, практика обжалования решений палаты в суде немногочисленная. «Суд и есть та организация, которая с учетом принципа распределения власти должна сбалансировать и более четко урегулировать дискрецию органа исполнительной власти», — подчеркнул лектор.

Более подробно он остановился на таких кейсах: масло «Селянське» (дело №760/12869/14-ц), «МТС» (дело №431/4308/15-ц), «LUXE» (дело №2609/29326/12), «Моя семья» (дело №2а-9636/11/2670), «Корвалол Corvalolum» (дело №910/17792/17). В деле «LUXE» суд, в частности, отметил, что действующее законодательство предоставляет Апелляционной палате возможность при решении вопроса, по каким именно факторам следует признать знак хорошо известным в Украине, действовать по своему усмотрению. Проблемный вопрос в этом контексте, по убеждению г-на Мамуни, заключается в границах дискреции Апелляционной палаты при обосновании собственного решения. Другие проблемные вопросы, которые вытекают из судебной практики обжалования решений палаты: должен ли соответствовать хорошо известный знак условиям предоставления правовой охраны, предусмотренным для «обычных» зарегистрированных знаков, каковы отношения по признанию знака хорошо известным: публично- или частноправовые?