Сегодня 25 апреля 2018 года, 11:17

Финны рассказали, почему сворачивают эксперимент по выплате базового дохода

Правительство Финляндии приняло решение не продлевать эксперимент по выплате безусловного базового дохода, который длился в течение двух лет. Об этом сообщают BBC и The Guardian, передает «Экономическая правда».

В январе 2017 года Финляндия стала первой в Евросоюзе страной, где был запущен эксперимент по выплате базового дохода.

Для эксперимента правительство отобрало 2 тыс. безработных граждан в возрасте от 25 до 58 лет, которым начали ежемесячно начислять по 560 евро, независимо от других источников дохода, то есть независимо от того, найдет человек работу или нет.

Эксперимент направлен на проверку гипотезы о том, что базовый доход лучше стимулирует граждан к поиску работы или открытию своего бизнеса, чем обычная помощь по безработице.

Предполагается, что люди боятся открывать бизнес, потому что помощи хватает на жизнь, а в случае трудоустройства они теряют эту помощь.

Базовый доход, в отличие от пособия по безработице, сохраняется даже после того, как человек открыл бизнес или трудоустроился.

Согласно проекту, на последнем этапе эксперимента участники должны были получать по 800 евро ежемесячно.

Сторонники реформы считают, что такая выплата помогла бы гражданам иметь уверенность перед поиском работы, вместо того, чтобы соглашаться на первую попавшуюся возможность подзаработать.

Критики базового дохода считают, что с постоянной выплатой граждане теряют интерес к поиску работы или получению образования.

Представитель Госагентства социального страхования Финляндии Оли Кангас рассказал, что правительство отказало в расширении программы и подключении к ней работающих жителей страны, а без их участия проект не сможет показать, как базовый доход влияет на карьерный рост и образование, поэтому теряет свой смысл.

«Запал правительства куда-то испарился», — сказал г-н Кангас, добавив, что теперь власти начали изучать другие варианты реформ социального сектора.