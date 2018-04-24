Сегодня 24 апреля 2018 года, 18:11

Дороговизна аттестации не способствует росту числа судебных экспертов — Сергей Волочай, эксперт-психолог

Экспертное обеспечение — важнейшая составляющая правосудия. Реформа судебной системы и принятие новых процессуальных правил косвенно коснулись экспертной деятельности. Но более важными в этом направлении представляются целенаправленные попытки народных депутатов Украины урегулировать вопрос судебной экспертизы.

В начале апреля с.г. в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона № 8223 «О судебной экспертизе и самоуправлении судебных экспертов» (законопроект). Эксперт-психолог по специальности Сергей Волочай в интервью «ЮП» взвешивает все «за» и «против» принятия инициативы, рассказывает, к чему может привести излишнее зарегулирование сферы судебно-экспертной деятельности, и размышляет над тем, как может выглядеть страшный сон многих функционеров государственной системы экспертного обеспечения правосудия.

Один из самых негативных аспектов законопроекта, по мнению г-на Волочая, — это фактическое введение монополии аттестованных судебных экспертов на проведение судебных экспертиз. Такой шаг выглядит логическим продолжением (но правильным ли?) предоставления исключительного права сотрудникам государственных специализированных учреждений проводить судебные экспертизы в уголовном процессе, которое закреплено в новой редакции Уголовного процессуального кодекса Украины. «То есть, любой вид экспертного исследования в уголовном процессе, даже самый «безобидный», например, о причинении морального вреда потерпевшему, или товароведческая экспертиза для определения суммы материального вреда будут проводить исключительно в государственных специализированных экспертных учреждениях», — объясняет он.

Несомненным позитивом является то, что законопроект закладывает основы для создания независимой от органов власти, самостоятельной, самоуправляемой профессиональной организации лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность. «Действительно, трудно переоценить эту возможность создания независимого профессионального сообщества судебных экспертов»,— говорит Сергей Волочай.

Полную версию интервью «Экспертно-импортные операции» ищите в газете «Юридическая практика» № 17 (1061) от 24 апреля 2018 года.