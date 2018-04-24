Сегодня 24 апреля 2018 года, 18:11

ГФС будет обещает контролировать поставки по почте

Государственная фискальная служба Украины разрабатывает программный продукт, с помощью которого будет осуществляться контроль за поставками через почтовые и экспресс-отправления. Так в интервью изданию «Деловая столица» и.о. Председателя ГФС Мирослав Продан прокомментировал подготовку ГФС к введению нормы об ограничении количества почтовых пересылок, которые человек имеет право получать без уплаты налогов. Он также отметил, что будет меняться и механизм получения почтовых отправлений, передает сайт ГФС.

«Сегодня в одной упаковке может быть тысяча единиц товара, который якобы приходит сотне различных людей. Фактически весь товар получает одна фирма-импортер. Ее представитель приходит в отделение с поручениями от ста человек и берет товар без уплаты налогов. Почтовому оператору не важно, кто получает отправления», – подчеркнул Мирослав Продан.

По его словам, эта схема достаточно масштабная, через нее государство теряет миллиарды гривен и ГФС принимать все меры для ее искоренения.