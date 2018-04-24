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Срок подачи документов на получение бюджетной дотации за содержание коров продлен

24 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки отрасли животноводства, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2018 №107. Соответствующее постановление КМУ принято 28 марта с.г.

Об этом нововведении сообщает сайт Государственной службы Украины по вопросам безопасности продовольственных продуктов и защиты потребителей.

Согласно изменениям, внесенным в пункт 8 Порядка, срок подачи документов на получение специальной бюджетной дотации за содержание коров молочного, молочно-мясного и мясного направления продуктивности продлен с 1 апреля до 1 мая текущего года.

Физическим лицам следует обратить внимание на изменение в пункте 9 Порядка, которое позволяет владельцу животного — физическому лицу получить дотацию за содержание до 13-месячного возраста идентифицированного и зарегистрированного в установленном порядке молодняка крупного рогатого скота, рожденного в хозяйстве.

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