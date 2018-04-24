Срок подачи документов на получение бюджетной дотации за содержание коров продлен

Внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки отрасли животноводства, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2018 №107. Соответствующее постановление КМУ принято 28 марта с.г.
Об этом нововведении сообщает сайт Государственной службы Украины по вопросам безопасности продовольственных продуктов и защиты потребителей.
Согласно изменениям, внесенным в пункт 8 Порядка, срок подачи документов на получение специальной бюджетной дотации за содержание коров молочного, молочно-мясного и мясного направления продуктивности продлен с 1 апреля до 1 мая текущего года.
Физическим лицам следует обратить внимание на изменение в пункте 9 Порядка, которое позволяет владельцу животного — физическому лицу получить дотацию за содержание до 13-месячного возраста идентифицированного и зарегистрированного в установленном порядке молодняка крупного рогатого скота, рожденного в хозяйстве.
Сохранить:
Контакты:
Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: