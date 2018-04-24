Сегодня 24 апреля 2018 года, 16:29

НАПК: лицо перечислило свыше 195 тыс. грн в поддержку партии «УКРОП», имея налоговый долг

Постановлением Ковельского горрайонного суда Волынской области признан виновным в совершении административного правонарушения депутат Волынского областного совета Виктор Радчук. Правонарушения установлены в ходе рассмотрения дела по протоколам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по статье 212-15 КУоАП — нарушение порядка осуществления взноса в поддержку политической партии. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

По результатам анализа отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политической партии «Украинское объединение патриотов — УКРОП» сотрудники Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции выявили факт осуществления взносов в поддержку политической партии физическим лицом с непогашенным налоговым долгом. Так, Виктор Радчук, имея обязательства финансового характера, а именно — непогашенный налоговый долг, в течение августа-сентября 2017 года совершил три взноса на общую сумму 195 тыс. 236 грн на счет Волынской областной региональной парторганизации «УКРОП».

Таким образом, депутат нарушил требования пункта 8 части 1 статьи 15 Закона Украины «О политических партиях в Украине», согласно которому не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий физическими и юридическими лицами, имеющими непогашенный налоговый долг.

Постановлением суда на Виктора Радчука наложен штраф в размере 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1360 грн с конфискацией суммы взносов в поддержку политической партии в сумме 195 238 гривен.