Сегодня 24 апреля 2018 года, 13:04

LHS: Не нужно преувеличивать роль института свидетеля по спорам в ІР-сфере — Ярослав Огневьюк, партнер «Дубинский и Ошарова»

Начал работу блок «Защита, преступления и наказания в сфере IP» Школы судебной практики Legal High School. Сегодня речь пойдет о судебной защите торговых марок. Особенности судебной защиты прав на торговые марки по новому Хозяйственному процессуальному кодексу Украины (ХПК Украины) проанализировал партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова» Ярослав Огневьюк.

Торговые марки могут быть фантазийными (ТМ «Криптонит» зарегистрирована компанией Warner Bros.), изобразительными, комбинированным (соединение словесного элемента и картинки), объемными (охраняются как 3D-форма), узорчатыми (самый известный Louis Vuitton), цветными, звуковыми, движущимися (специфический взрыв фейерверка), голографическими, обонятельными (запах свежескошенной травы зарегистрирован для мячиков для гольфа), мультимедийными (охраняются в формате мр4) и др. Большинство из этих видов в Украине не регистрируются ввиду отсутствия депозитария, но Ярослав Огневьюк убежден: заявители подобных знаков в Украине просто нашли хорошего юриста.

«Интеллектуальная собственность — это законная монополия. Такое разнообразие торговых марок часто вступает в конфликты с авторским правом или промышленными образцами», — подчеркнул лектор. По его мнению, судебная защита в сфере ТМ самая эффективная.

Ярослав Огневьюк выделил несколько ключевых новелл ХПК Украины. Во-первых, подсудность IP-споров определена частью 2 статьи 20 ХПК, в которой указывается, что дела относительно прав интеллектуальной собственности рассматривает Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности (IP-суд). Во-вторых, форма судопроизводства: приказное и исковое (общее и упрощенное). В-третьих, состав суда. Так, добавились новые участники: свидетели и эксперты по вопросам права. По словам г-на Огневьюка, мнение некоторых практиков о том, что введение института свидетелей внесет толику хаоса в судебное рассмотрение, несколько преувеличено. ХПК предусмотрена детальная процедура допроса свидетеля. «Не нужно преувеличивать роль института свидетеля по спорам в ІР-сфере», — призвал лектор.

Существенно изменились и подходы к доказательствам и процессу доказывания. Законодатель ввел новые понятия: достоверность, достаточность доказательств. Если суд отклоняет доказательство, он должен это мотивировать.

Что касается заключений судебной экспертизы, то лектор убежден, что ни одно из них идеальным не бывает, к каждому есть претензии. Главный вопрос в том, влияют ли эти претензии на результат исследования. Г-н Огневьюк считает, что практика назначения судебных экспертиз должна измениться со стартом работы IP-суда: если будет работать 21 специализированный на IP-вопросах судья, необходимость назначения судебных экспертиз уменьшится.

Также лектор обратил внимание на статью 137 ХПК «Меры обеспечения иска», в перечень таких мер входит приостановление таможенного оформления товаров или предметов, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Спикер акцентировал внимание на подготовительном заседании. Именно там, по его мнению, можно осуществить все юридически значимые действия, которые лягут в основу позитивного решения для клиента.