Сегодня 25 апреля 2018 года, 09:34

Задержано доверенное лицо кандидата в президенты РФ

В понедельник на КПВВ «Чонгар» в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены Главным управлением СБУ в АР Крым и г.Севастополе при процессуальном руководстве прокуратуры Автономной Республики Крым задержана гражданка Украины, которая, действуя в интересах Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы», выступала доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения его кандидатом на пост президента на выборах 2018 года.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, согласно российскому законодательству, является официальной и обязательной процедурой подготовки к выборам.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.