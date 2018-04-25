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Задержано доверенное лицо кандидата в президенты РФ

25 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В понедельник на КПВВ «Чонгар» в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены Главным управлением СБУ в АР Крым и г.Севастополе при процессуальном руководстве прокуратуры Автономной Республики Крым задержана гражданка Украины, которая, действуя в интересах Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы», выступала доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения его кандидатом на пост президента на выборах 2018 года.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, согласно российскому законодательству, является официальной и обязательной процедурой подготовки к выборам.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

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