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Профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма подписал меморандум с Кабинетом Министров Украины

24 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины Владимир Бондаренко принял участие в подписании многостороннего Меморандума о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Секретариатом Кабинета Министров Украины, Центром по вопросам демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета, Ассоциацией «Профессиональное правительство» и Благотворительным фондом «Киевская школа экономики». Документ также подписали: профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, программный директор Киевской школы экономики Инна Совсун, председатель правления ассоциации «Профессиональное правительство» Артем Шаипов.

Подписание Меморандума даст старт проекту «Цикл обратной связи государственной службы». Об этом сообщает сайт КМУ.

Основной целью Меморандума является установление стратегического партнерства и сотрудничества между сторонами, направленного на исследование культуры государственной службы Украины, повышение ее эффективности и укрепление способности правительства обеспечивать развитие Украины. В 2018 году к реализации проекта будут привлечены министерства.

Ожидается, что в результате реализации проекта будут подготовлены рекомендации по улучшению системы государственного управления, совершенствованию государственной службы в Украине, практики управления и по выработке политики.

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