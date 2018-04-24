Сегодня 24 апреля 2018 года, 14:46

Озвучены пять новаций проекта закона о свободном выборе места проживания в Украине

Разработка проекта закона вызвана необходимостью ликвидации практики обращения к посредникам

Офис реформы административных услуг обнародовал новую редакцию проекта закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине». Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.

Минэкономразвития обращает внимание представителей СМИ, что этот законопроект является инициативой экспертной группы, которую возглавляет Офис реформы административных услуг и не является правительственным законопроектом. В то же время ожидается, что проект закона упростит взаимодействие граждан с органами государственной власти.

Сейчас в Украине люди должны зарегистрировать свое место жительства (получить так называемую прописку) в течение 30 календарных дней после снятия с регистрации места проживания и прибытия на новое место жительства. По подсчетам Офиса реформы административных услуг, более 10 млн украинском не могут воспользоваться услугой регистрации через обременительные процедуры. Более 63% детей проживают без «прописки». Кроме того, граждане вынуждены обращаться за услугами к посредникам, которые за вознаграждение (от 3 тыс. грн) регистрируют место жительства в нужной местности.

В июле 2017 года правительство утвердило Стратегию государственной миграционной политики Украины, согласно которой будет введена электронная регистрация (декларирование) места жительства без посещения органа власти.

Проект предусматривает следующие изменения:

1) для регистрации места проживания (получения так называемой прописки) достаточно подать онлайн или лично только один документ — декларацию (сейчас необходимы 4-5 документов и личное присутствие в органе или ЦПАУ),

2) регистрация осуществляется в момент обращения (сейчас — один день по закону, но до 10 дней на практике),

3) отменяется необходимость в предоставлении справок, подтверждающих место жительства и о составе семьи: все органы, имеющие право знать о месте проживания, получат информацию из Единой информационной системы (сейчас такие справки требуются при предоставлении 19 административных услуг),

4) отменяется внесение сведений в паспорта как обязательное условие регистрации, поставить отметку можно будет по желанию лица,

5) владельцы (другие распорядители) жилья, родители, органы опеки информируются о регистрации.

Проект закона не предусматривает штрафов за проживание не по месту регистрации. Проект закона предусматривает штраф в размере 1700 грн за предоставление ложных сведений с целью регистрации места жительства (то есть при желании зарегистрироваться там, где лицо фактически не проживает). Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации.