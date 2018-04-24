Офис реформы административных услуг обнародовал новую редакцию проекта закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине». Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.
Минэкономразвития обращает внимание представителей СМИ, что этот законопроект является инициативой экспертной группы, которую возглавляет Офис реформы административных услуг и не является правительственным законопроектом. В то же время ожидается, что проект закона упростит взаимодействие граждан с органами государственной власти.
Сейчас в Украине люди должны зарегистрировать свое место жительства (получить так называемую прописку) в течение 30 календарных дней после снятия с регистрации места проживания и прибытия на новое место жительства. По подсчетам Офиса реформы административных услуг, более 10 млн украинском не могут воспользоваться услугой регистрации через обременительные процедуры. Более 63% детей проживают без «прописки». Кроме того, граждане вынуждены обращаться за услугами к посредникам, которые за вознаграждение (от 3 тыс. грн) регистрируют место жительства в нужной местности.
В июле 2017 года правительство утвердило Стратегию государственной миграционной политики Украины, согласно которой будет введена электронная регистрация (декларирование) места жительства без посещения органа власти.
Проект предусматривает следующие изменения:
1) для регистрации места проживания (получения так называемой прописки) достаточно подать онлайн или лично только один документ — декларацию (сейчас необходимы 4-5 документов и личное присутствие в органе или ЦПАУ),
2) регистрация осуществляется в момент обращения (сейчас — один день по закону, но до 10 дней на практике),
3) отменяется необходимость в предоставлении справок, подтверждающих место жительства и о составе семьи: все органы, имеющие право знать о месте проживания, получат информацию из Единой информационной системы (сейчас такие справки требуются при предоставлении 19 административных услуг),
4) отменяется внесение сведений в паспорта как обязательное условие регистрации, поставить отметку можно будет по желанию лица,
5) владельцы (другие распорядители) жилья, родители, органы опеки информируются о регистрации.
Проект закона не предусматривает штрафов за проживание не по месту регистрации. Проект закона предусматривает штраф в размере 1700 грн за предоставление ложных сведений с целью регистрации места жительства (то есть при желании зарегистрироваться там, где лицо фактически не проживает). Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации.
Сохранить:
Контакты:
Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: