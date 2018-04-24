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Сегодня 24 апреля 2018 года, 14:46

Минюст разработал проект антикоррупционной программы до 2020 года

Министерством юстиции Украины разработан проект антикоррупционной программы Министерства юстиции Украины на 2018—2020 годы. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Главной целью антикоррупционной программы является принятие дополнительных и усиление действующих мер, направленных на эффективное и действенное предупреждение коррупции во всех сферах деятельности Минюста и его территориальных органов», — отмечается в сообщении.

С текстом проекта антикоррупционной программы можно по ссылке.

Документ содержит перечень мероприятий, реализуемых министерством. Среди прочего, говорится, что 23 марта 29018 года было впервые проведено заседание Комиссии по проведению оценки коррупционных рисков Минюста.