Сегодня 24 апреля 2018 года, 13:04

Сайт НААУ публикует украинский перевод издания CCBE Newsletter

На сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины опубликован украинский перевод издания Совета юридических сообществ и адвокатур Европы — CCBE Newsletter. В выпуске информационного бюллетеня за март освещены основные события в деятельности крупнейшей профессиональной организации адвокатов Европы.

CCBE — международная некоммерческая организация, основанная в 1960 году. «Голос юридической профессии», который говорит от имени более 1 миллиона адвокатов Европы, ассоциаций адвокатов 45 стран. В декабре 2016 года Украина стала 11 членом ССВУ со статусом наблюдателя.

Полный текст перевода CCBE Newletter на украинский язык доступен по ссылке.