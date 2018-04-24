Сайт НААУ публикует украинский перевод издания CCBE Newsletter

На сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины опубликован украинский перевод издания Совета юридических сообществ и адвокатур Европы — CCBE Newsletter. В выпуске информационного бюллетеня за март освещены основные события в деятельности крупнейшей профессиональной организации адвокатов Европы.
CCBE — международная некоммерческая организация, основанная в 1960 году. «Голос юридической профессии», который говорит от имени более 1 миллиона адвокатов Европы, ассоциаций адвокатов 45 стран. В декабре 2016 года Украина стала 11 членом ССВУ со статусом наблюдателя.
Полный текст перевода CCBE Newletter на украинский язык доступен по ссылке.
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