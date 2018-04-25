Сегодня 25 апреля 2018 года, 11:16

Роскомнадзор хочет расширить свои полномочия

Роскомнадзор обнародовал доработанный проект нормативного акта, который расширяет возможности надзорного органа по внесению интернет-ресурсов в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщает Pravo.ru.

Документ является подзаконным актом к норме о запрете использования средств обхода блокировок (VPN и анонимайзеров) для доступа к запрещенным сайтам. Вводится новое основание, по которому ресурс может быть заблокирован, — судебное решение по делу об административном правонарушении.

По мнению экспертов, таким образом Роскомнадзор стремится непублично узаконить массовые блокировки в рамках борьбы с Telegram, пишет «Коммерсант». С 16 апреля с.г. надзорный орган пытается ограничить доступ к мессенджеру на территории России. В реестр внесены миллионы IP-адресов, что затруднило доступ обычных пользователей к десяткам сторонних интернет-ресурсов, в том числе к сервисам Amazon, Google, мессенджеру Viber, игровой платформе Nintendo и пр. Правовая база для подобных действий отсутствует, категоричны юристы.

Как заявили в Роскомнадзоре, жалобы на нарушение работы сторонних площадок нужно направлять на «горячую линию» Регионального общественного центра интернет-технологий. Эта организация станет посредником между пользователями и надзорным органом.