Сегодня 24 апреля 2018 года, 13:04

Представители НААУ высказали предложения относительно защиты участников АТО в уголовных процессах

Представителям Верховной Рады Украины направлены предложения участников круглого стола, проведенного 5 апреля 2018 года в помещении парламента. Он был созван по инициативе Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам координации оказания помощи участникам АТО, членам их семей и переселенцам совместно с ВОО «Юридическая Сотня». Круглый стол был посвящен проблемным вопросам судебного производства по уголовным делам в отношении лиц, осуществлявших защиту независимости суверенитета и территориальной целостности Украины в зоне АТО. Об этом сообщается на сайте НААУ.

Мария Островская, адвокат, волонтер, председатель указанного Комитета НААУ, признала необходимость законодательного определения изменения подсудности с целью обеспечения справедливого рассмотрения дел участников АТО. Адвокатами Комитета НААУ совместно с правозащитниками ОО «Юридическая Сотня» и Секретариатом омбудсмена предыдущей каденции Валерии Лутковской был разработан соответствующий законопроект о внесении изменений в УПК Украины (№7296), который уже одобрен Комитетом парламента по вопросам правовой политики и правосудия. Указанным законопроектом предусматривается определение подсудности дел по обвинению участников АТО судам общей юрисдикции наиболее приближенных областей в Донецкой и Луганской областях, а также Киева и Киевской области. При обосновании законопроекта следует «избегать огульных обвинений всех судей сразу в злостной предвзятости по политическим убеждениям».

Народные депутаты Украины Игорь Лапин и Тарас Пастух отметили, что в результате многочисленных обращений бойцов АТО с просьбой о помощи им известно о наличии проблем. В то же время Игорь Лапин отметил, что является инициатором одного из законопроектов под №7507, в котором поднят вопрос о необходимости внесения изменений в УПК Украины, касающихся территориальной подсудности в отдельных уголовных производствах в условиях агрессии РФ. Он предлагает определить подсудность дел по обвинению участников АТО по месту их регистрации, а дел по обвинению лиц, которым инкриминируется совершение преступлений, связанных с сепаратизмом, — общим судам города Киева.

Андрей Мамалыга, адвокат и представитель Секретариата новоизбранного омбудсмена, в целом поддерживает необходимость законодательных изменений. В то же время, по его мнению, необходимы и ряд доработок (в том числе при определении подсудности на этапе досудебного расследования). При этом г-н Мамалыга скептически относится к созданию военных судов.

Адвокат Наталья Фещик указала, что имеет личный опыт в соответствующих делах по защите военных АТО в судах Донецкого региона. Вследствие понимания проблемы поддерживает инициативы как о внесении изменений в УПК Украины относительно определения подсудности, так и о возможности возобновления работы военных судов. Также адвокат отметила, что с целью реального достижения быстрого результата и надлежащей защиты лиц в уголовных процессах уже сегодня более оптимальным будет внесение изменений в УПК Украины относительно определения территориальной подсудности по делам, ведь возобновление работы военных судов требует весьма значительных временных, человеческих и финансовых затрат.