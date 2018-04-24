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Сегодня 24 апреля 2018 года, 13:04

Сегодня в Минюсте состоится заседание штабов по ликвидации долга по зарплате

24 апреля 2018 года в 14.00 заместители министра юстиции Украины Светлана Глущенко и Сергей Шкляр проведут публичное заседание Центрального и региональных штабов Министерства юстиции по вопросам ликвидации задолженности по выплате заработной платы.

В мероприятии также примут участие:

- Алексей Воробьев, директор Департамента государственной исполнительной службы;

- Юрий Моисеев, директор Департамента по вопросам судебной работы и банкротства;

- Александр Шубин, заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины.

Адрес: г. Киев, улица Евгения Сверстюка, 15 (Главное территориальное управление юстиции в Киевской области).

Об этом сообщается на сайте Минюста.