Сегодня в Минюсте состоится заседание штабов по ликвидации долга по зарплате

24 апреля 2018 года в 14.00 заместители министра юстиции Украины Светлана Глущенко и Сергей Шкляр проведут публичное заседание Центрального и региональных штабов Министерства юстиции по вопросам ликвидации задолженности по выплате заработной платы.
В мероприятии также примут участие:
- Алексей Воробьев, директор Департамента государственной исполнительной службы;
- Юрий Моисеев, директор Департамента по вопросам судебной работы и банкротства;
- Александр Шубин, заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины.
Адрес: г. Киев, улица Евгения Сверстюка, 15 (Главное территориальное управление юстиции в Киевской области).
Об этом сообщается на сайте Минюста.
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