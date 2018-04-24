Сегодня 24 апреля 2018 года, 11:21

Парламентарии могут увеличить установленные в УПК сроки досудебного расследования

Правоохранители заявили, что уложиться в отведенный УПК дедлайн будет сложно, но адвокаты считают опасения преждевременными

Народные депутаты продолжают корректировать новации уголовного блока процессуальной реформы: менять положения Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины, которые вступили в силу в середине марта с.г. во исполнение предписаний Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». 6 апреля с.г. на рассмотрение Верховной Рады Украины поступил проект закона №8249, которым среди прочего предложено расширить временные рамки, установленные для осуществления досудебного расследования.

Авторы законодательной инициативы, сохранив в части 1 статьи 219 УПК Украины действующую концепцию исчисления сроков досудебного расследования, в соответствии с которой день уведомления лицу о подозрении «привязывается» к моменту внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) четкими дедлайнами, предусмотрели расширение временных рамок: для проступков — с шести месяцев до одного года, для преступлений небольшой или средней тяжести — с 12 до 18 месяцев, для тяжких или особо тяжких преступлений — с 18 до 24 месяцев. При этом предлагается дать больше времени следователям и прокурорам для завершения досудебного расследования уже после уведомления лицу о подозрении. Предельный срок в этом случае увеличивается с двух до трех месяцев, правда, если только речь идет о подозрении в совершении преступления, дедлайн для уголовных проступков (институт которых, как известно, до сих пор не заработал) остается неизменным — один месяц со дня уведомления лицу о подозрении в его совершении.

Чем продиктовано стремление парламентариев увеличить сроки досудебного расследования, предугадать несложно, ведь после того, как в УПК Украины были внесены соответствующие поправки, представители правоохранительной системы в один голос заявили: уложиться в отведенный законодателем дедлайн будет очень трудно. Такие опасения преждевременны, убежден Денис Овчаров, партнер, руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm. Он подчеркивает: новые правила в этой части вступили в силу только в середине марта с.г. и еще не были апробированы на практике, поэтому никакой объективной статистики, свидетельствующей об их неэффективности, нет. Подробнее об этом читайте в материале «Пора и шесть знать» в свежем номере «ЮП».