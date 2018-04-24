Местная власть получила право ограничивать продажу алкоголя

Президент Петр Порошенко позволил предоставить органам местного самоуправления право ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток.
Как сообщает «УП», об этом свидетельствуют данные на официальном сайте парламента относительно законопроекта №3149, который народные депутаты приняли в марте с.г.
«Сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования в определенное согласно их решению время суток», — говорится в тексте закона.
Ограничения не распространяются на ресторанное хозяйство.
Нарушение запрета торговли алкоголем повлечет за собой административную ответственность.
Наказание, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях, — наложение штрафа до 1,7 тыс. грн.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Как известно, в сентябре 2017 года Киевский городской совет исключил из функционала МАФов продажу любого алкоголя.
Антимонопольный комитет признал это решение незаконным.
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