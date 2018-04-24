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Сегодня Марка Фейгина могут лишить статуса адвоката

24 апреля 2018 года Источник:УКРИНФОРМ

Вопрос о возможном лишении Марка Фейгина статуса адвоката будет рассматриваться во вторник, 24 апреля, в Адвокатской палате Москвы. Об этом адвокат рассказал «Укринформу».

«Напоминаю, что во вторник в адвокатской палате Москвы будет рассмотрено мое дисциплинарное дело. В данный момент определенности в этой истории нет. Мне вменяются три твита с обсценной лексикой. И это все. Нет никаких серьезных обвинений! Если лишать статуса по такому поводу — это будет очень серьезный прецедент. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть — по обвинению в мой адрес стоят не какие-то марионетки, а Минюст России», — заявил г-н Фейгин.

Как сообщалось, 6 декабря 2017 года квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы проводила рассмотрение жалобы блогера Анатолия Шария на адвоката. В итоге заседание перенесли на 24 января 2018 года, затем — на 27 февраля с.г. И, наконец, на 24 апреля.

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