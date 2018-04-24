Сегодня 24 апреля 2018 года, 09:39

Вопрос перспективности законопроектов о валюте — предмет политического диалога и компромисса — Сергей Паперник, ЮФ Evris

«Система валютного регулирования является непрозрачной для субъектов валютных операций и создает дополнительные трудности при вступлении в валютные правоотношения», — говорит Президент Украины и подает в Верховную Раду Украины законопроект о валюте (№ 8152), направленный на установление режима валютного регулирования, предусматривающего свободное проведение валютных операций их субъектами. Президент определил документ как неотложный.

«Действующая в Украине модель валютного контроля по внешнеэкономическим операциям и расчетам в иностранной валюте (внедренная еще в 90-х годах ХХ столетия) ныне крайне устарела и считается одной из самых жестких в мире», — вторят главе государства народные депутаты и подают альтернативный законопроект о валюте (№ 8152-1), направленный на установление в Украине современного либерального режима валютного регулирования, предусматривающего свободное осуществление валютных операций их субъектами.

«Законодательство Украины относительно валютного регулирования фактически базировалось на единственном документе — Декрете Кабинета Министров Украины № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 19 февраля 1993 года. Конечно, все это время в Декрет вносились изменения, но сам по себе нормативный акт, принятый более 25 лет назад, не в состоянии адекватно регулировать современные правоотношения, — комментирует руководитель банковской и финансовой практики, направления FinTech ЮФ Evris Сергей Паперник. — Поскольку в Украине сегодня действуют одни из самых жестких режимов регулирования оборота валюты, наша страна, безусловно, нуждается в принятии нового валютного законодательства».

По словам комментатора, альтернативный президентскому законопроект №8152-1 выглядит гораздо более детальным и основательным нормативным актом в отличие от проекта №8152, который носит больше декларативный характер, оставляя детали валютного регулирования на усмотрение НБУ.

«Также нормы законопроекта № 8152-1 можно назвать либеральными по отношению к бизнесу, поскольку они решают наиболее болезненные вопросы — граничные сроки расчетов по экспортным операциям и продажа валютной выручки. Все эти меры предлагается отнести к «временным мерам», которые НБУ может применять лишь ограниченным образом», — обращает внимание г-н Паперник.

Он убежден, что вопрос перспективности указанных законопроектов — предмет политического диалога и компромисса. «Альтернативный законопроект №8152-1 представляет собой гораздо лучшую базу для свободного движения капитала, однако в тексте четко прослеживается недоверие его авторов к НБУ как финансовому регулятору. В то же время президентский законопроект №8152 достаточно декларативен, но может позволить НБУ более оперативно и гибко реагировать на вызовы экономической ситуации», — резюмирует представитель ЮФ Evris.

Подробнее о законопроектах читайте в статье «Принять за честную монету» в газете «Юридическая практика» №17 (1061) от 24 апреля 2018 года.