Сегодня 23 апреля 2018 года, 19:59

Детали управления авторскими и смежными правами через организации корпоративного управления от Владислава Билоцкого

Лекцию о судебной защите ИС, авторских правах и ОКУ для слушателей Школы судебной практики Legal High School Владислав Билоцкий, управляющий партнер АО Berylstone, начал с истории о двух композиторах — Поле Энрионе и Викторе Паризо, которые услышали свое произведение в кафе «Амбассадор» в Париже и были поражены тем, что они должны платить за еду и напитки, но никто не платит им за исполнение их произведения. Следствием обращения композиторов в суд стал запрет исполнения произведения в конкретном кафе и взыскание с его владельца 800 франков.

Лектор рассказал: в 1926 году в Париже представителями 18 авторско-правовых обществ была основана CISAC, членами которой до 13-й Конференции в Стокгольме в 1938 году были 52 организации из 29 стран. По состоянию на 2018 год CISAC включает 239 членских обществ из 121 страны и представляет более 4 миллионов авторов из всех географических регионов и по всем художественным репертуарам: музыке, аудиовизуальным произведениям, драме, литературе и изобразительному искусству. Общая сумма отчислений за 2017 год в пользу авторов составила 9,2 млрд. евро.

Что касается отечественной истории, то Владислав Билоцкий указал, что Украинское агентство авторских и смежных прав (УААСП) является единственной отечественной организацией коллективного управления, которая имеет право лицензировать концерты иностранных исполнителей, а также выплачивать роялти зарубежным правообладателям за публичное исполнение их произведений в Украине. Также в Украине только УААСП может выплачивать вознаграждение украинским авторам за их концертную деятельность за рубежом.

Всего сегодня в Украине зарегистрированы 19 организаций коллективного управления, которые имеют различные специализации (или один конкретный вид авторских прав, или все вместе). Современное законодательство составлено так, что не позволяет контролировать выплату денег авторам и исполнителям или создавать новые ОКУ. Нельзя также забирать лицензии у тех ОКУ, которые нарушают права авторов. Украина внесена в Priority Watch List в связи с нарушениями прав авторов, а в конце 2017 года ей были предоставлены 120 дней (до конца апреля 2018 года) для совершенствования деятельности организаций коллективного управления.

Интересным, по мнению Владислава Билоцкого, является положение закона, которым предусмотрено, что каждый автор может обратиться в организацию и потребовать выплаты награды. Кроме того, есть норма, позволяющая изымать произведение из разрешений на использование, предоставляемых организациями коллективного управления путем заключения договоров с лицами, использующими эти объекты, однако реализация данной опции не представляется возможной, поскольку нет порядка осуществления такого изъятия.

Лектор привел несколько примеров «тех, кому ОКУ приходят в ночных кошмарах», в частности, это гостиницы, супермаркеты, автозаправки, самый популярный и массовый сегмент — рестораны, бары и кафе, а также развлекательные центры и даже дельфинарии.

Владислав Билоцкий процитировал несколько решений судов по делам, где ответчиками выступили именно такие заведения, отметив, что формулировки, с помощью которых обосновываются такие решения, очень разнообразны. Так, в решении по делу №910/7610/17 с участием ТРЦ «Блокбастер» сказано: «К материалам дела приобщен указанный диск; суд посмотрел видеозапись фиксации нарушения и установил следующее: …качество видеозаписи и непрерывная съемка дают основания исключить возможность монтажа», что практически невозможно доказать без экспертизы.