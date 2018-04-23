Сегодня 23 апреля 2018 года, 18:16

LHS: Об особенностях доказывания по делам о защите авторских и смежных прав рассказала Оксана Марченко

Тему особенностей доказывания по делам о защите авторских и смежных прав слушателям Школы судебной практики Legal High School раскрыла Оксана Марченко, судья Хозяйственного суда г. Киева.

Вопрос о подведомственности споров о нарушениях в сфере интеллектуальной собственности поднимают и сегодня, ведь эти споры рассматриваются как административными, так и хозяйственными или даже общими судами. В Украине фактически специализация по интеллектуальной собственности в судах появилась только в 2004 году, что считается достаточно небольшим периодом для этой категории дел.

Лектор указала, что, обращаясь в суд с соответствующим иском в сфере права интеллектуальной собственности, начинать следует с того, чтобы доказать суду, что вы обращаетесь за защитой именно имеющихся у вас прав. Например, субъект обращается в суд, чтобы защитить свои авторские имущественные исключительные права на прилагающийся текст музыкального произведения. Прикрепляют также протокол с записью нарушения, который описывает факт нахождения субъекта в ресторане, где звучала песня, которую он сам и написал. В качестве доказательства подали также видеозапись «нарушения». И когда по требованию суда во время судебного заседания эта запись была включена, оказалось, что звучала совсем другая песня. Оксана Марченко завершила рассказ тем, что до решения это дело не дошло, поскольку истец решил отказаться от иска.

Чтобы подтвердить наличие своих исключительных авторских имущественных прав на определенное произведение, по словам лектора, не нужно воспроизводить все звено сделок, совершенных с этим произведением, а необходимо обратить внимание сначала на последний договор. Только если суд усомнится в наличии таких прав, он может истребовать у истца все заключенные относительно соответствующего объекта договоры, которые и будут исследоваться. При этом не имеет значения в процентном отношении, какой именно объем прав имеет истец, — обратиться в суд за защитой своих прав может тот, кто имеет хоть какой-то минимальный процент.

Оксана Марченко рассказала о доказательствах, которые по действующему законодательству используются сегодня, отметив, что хотя на основе показаний свидетелей суд выясняет те факты, которые не отображаются в документах, но они никогда не смогут заменить вещественных или письменных доказательств. Более того, не все показания свидетелей являются доказательством. К примеру, судом не принимаются показания свидетеля, который не может назвать источник своей осведомленности относительно определенного обстоятельства. Лектор также добавила, что в отношении защиты исключительных имущественных авторских прав в своей практике она пока не встречала случаев предоставления вещественных доказательств. Однако в общих судах соответствующая практика существует.

После того, как вы доказали, что объектом нарушения было именно ваше право, осталось только доказать, что ваше право нарушено именно тем ответчиком, к которому вы обращаетесь. Так, Оксана Марченко рассказала об интересном случае, когда иск был предъявлен владельцу ресторана, который использовал музыкальное произведение без соответствующего права на это. Однако в процессе рассмотрения дела оказалось, что в этом же ресторане отдельный субъект имеет в аренде маленькую площадь, где размещена барная стойка, там этот субъект и занимается продажей алкогольных напитков, и именно ему принадлежит проигрыватель, из которого звучала указана песня. Поэтому владелец ресторана в своей хозяйственной деятельности не использовал музыкальное произведение. В этом деле были изменены исковые требования и оба субъекта были привлечены как соответчики.