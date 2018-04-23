Сегодня 23 апреля 2018 года, 14:51

LHS: Вопросы ответственности и компенсации за нарушение авторских прав осветила Юлия Семений, партнер ЮФ Asters

Блок «Защита, преступления и наказания в сфере IP» в рамках Школы судебной практики Legal High School продолжает свою работу. Вопросы ответственности и компенсации за нарушение авторских прав осветила партнер ЮФ Asters Юлия Семений. Она сделала обзор отдельных кейсов по вопросу защиты авторского права.

Основные виды исковых требований в этом контексте: прекращение/запрет нарушения авторского права, признание недействительной государственную регистрацию авторского права, взыскание компенсации, взыскание морального вреда, опубликование информации о нарушении авторского права. Г-жа Семений призвала не путать термины «авторское вознаграждение» и «компенсация». Авторское вознаграждение уплачивается за правомерное использование объектов авторского права, компенсация — неправомерное использование объектов авторского права. Говоря о размере компенсации, лектор обратила внимание на письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 6 июля 2017 года (№ 07-01-11/1085/17): при определении размера компенсации следует применять расчетную величину 1600 грн (а не размер минимальной заработной платы, определенный Законом о государственном бюджете на соответствующий год, пока это 3 723 грн). «Но не все суды применяют этот подход», — обратила внимание Юлия Семений. Она призвала присутствующих следить за судебной практикой, которая динамично развивается, хотя в некоторых случаях судебную практику изменять необходимо, и это должны делать юристы.

Перейдя к конкретным кейсам, лектор обратила внимание не решение Днепровского районного суда г. Киева от 29 января 2018 года (дело № 755/22219/14-ц). Суд признал нарушением воспроизведение на флаерах, веб-сайте ответчика, включение произведений в состав фотогалереи и др. и присудил взыскать компенсацию в размере 64 минимальных заработных плат — более 2 млн грн. Или другой пример: решение Шевченковского районного суда г. Киева от 27 сентября 2017 года (дело № 761/1167/17), касающееся использования перевода произведения с испанского языка на украинский; в рамках дела суд присудил компенсацию в размере 144 тыс. грн. В решении Ровенского городского суда Ровенской области от 22 января 2018 года (дело № 569/16243/17) говорится об использовании оригинального названия произведения «Капитошка» для салата. Доказательства нарушения: показания свидетелей, фотокопия меню бара-ресторана, подтверждение ответчика относительно использования названия произведения. Решение суда: взыскать компенсацию в размере 10 минимальных заработных плат — 37 230 грн.

Также подробно Юлия Семений остановилась на спорах известной украинской художницы Евгении Гапчинской (реализация вышивки, на которой воспроизведена картина «Ты мое»; распространение сувенирных магнитов, сумок, чашек, календарей и многое другое). Наверное, больше исков инициированы только представителями популярного российского мультипликационного сериала «Маша и Медведь».

Чтобы получить компенсацию или привлечь нарушителя к ответственности, по словам г-жи Семений, доказательству подлежит факт нарушения (доказательства — чек о покупке предмета, видеозапись, акт, зафиксированный свидетелем, допрос свидетелей). Подтвердить авторское право можно следующими путями: подпись автора на оригинальном экземпляре произведения, указание года создания произведения на оригинальном экземпляре произведения, свидетельство о регистрации авторского права, каталог товаров, в которых собраны фотографические снимки произведений, комплексная фототехническая экспертиза, экспертиза компьютерной техники и программных продуктов.

Ввиду вступления в силу новых процессуальных кодексов, лектор не могла не вспомнить о нюансах, связанных с подачей доказательств по новым правилам. Так, истец подает доказательства вместе с исковым заявлением, ответчик — вместе с отзывом или письменными пояснениями (для третьего лица). Позже можно подать только при условии уведомления суда, объяснения причин и предоставления доказательств предприятия мер по получению доказательств. Она подчеркнула, что суды пока лояльно подходят к вопросу подачи доказательств, но рано или поздно это закончится.