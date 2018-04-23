Сегодня 23 апреля 2018 года, 14:51

Наталья Ульянова возглавила практику «Комплексная трансформация бизнеса» в Deloitte

Наталья Ульянова

«Делойт» в Украине (Deloitte) объявляет о создании новой практики – «Комплексная трансформация бизнеса». Практику возглавит Наталья Ульянова, которая присоединяется к «Делойт» вместе со своей командой. Это уникальное событие на рынке консалтинговых услуг за последние 10 лет, сообщается на сайте компании.

Команда новой практики насчитывает 17 экспертов, которые имеют многолетний успешный опыт сотрудничества с украинским бизнесом, который формировался на базе классического портфеля юридических услуг и постепенно расширялся за счет банковского, финансового и инвестиционного консалтинга.

«Трансформация бизнеса – это комплексный процесс, требующий привлечения широкого спектра экспертизы. Команда по трансформации бизнеса значительно усилит нашу налогово-юридической практике, а также активно сотрудничать с командами финансового анализа, сопровождения сделок, стратегического консалтинга, управления персоналом, проектами, риск-менеджмента и инноваторами из Deloitte Garage. Уверен, что Наталья и ее команда станут органичной и неотъемлемой частью «Делойт», – Александр Черинько, партнер и руководитель налогово-юридического департамента «Делойт» в Украине.

«Общаясь с бизнесом, мы постоянно спрашиваем себя, существует ли решение, которое позволит нашим клиентам построить устойчивый бизнес в условиях беспрестанных изменений? Мы считаем, что единственный рецепт успеха – меняться быстрее рынка. Комплексная трансформация – необходимый этап в становлении прогрессивной и прибыльной украинской компании, которая хочет быть успешной в долгосрочной перспективе», – комментирует Наталья Ульянова, партнер и руководитель практики« Комплексной трансформации бизнеса».

Будущее Украины во многом зависит от объединения усилий бизнеса ради трансформации бизнес-практик в Украине и изменения условий социального договора между бизнесом, государством и обществом.

«Наша миссия – оказывать влияние, которое имеет значение. Мы искренне верим, что помогая бизнеса трансформироваться, мы способствуем положительным изменениям в экономике и стране, ведь бизнес - движущая сила перемен», – Андрей Булах, управляющий партнер «Делойт» в Украине.