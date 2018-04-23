Сегодня 23 апреля 2018 года, 18:16

Евросуд присудил компенсацию членам запрещенной в России партии

Европейский суд по правам человека назначил компенсацию в 300 тыс. евро 24 членам Национал-большевистской партии, запрещенной в РФ, за протестную акцию в Администрации Президента России. Об этом сообщает Pravo.ru со ссылкой на российские СМИ.

В декабре 2004 года 39 членов национал-большевистской партии ворвались в кабинет в приемной администрации президента (АП) и забаррикадировались там. Они вывесили флаги и плакаты с надписью «Путин, уйди сам!». Активисты требовали встречи с президентом, но не добились ее и были задержаны спустя 1,5 часа после начала своего мероприятия.

Правоохранители сначала предъявили им обвинение в попытке захвата власти и порче имущества, но потом переквалифицировали на массовые беспорядки. В итоге суд приговорил всех за исключением восьми человек к условным срокам. На заседании подсудимые утверждали, что это была мирная акция.

Активисты подали в Европейский суд по правам человека жалобу на слишком быстрое рассмотрение дела: они якобы не успели ознакомиться с материалами и проконсультироваться с адвокатами. Посоветоваться с защитой им не дали и на суде, потому что постоянно держали в клетке. За такие нарушения своих прав заявители требовали по 1 млн евро.

ЕСПЧ признал, что Россия при рассмотрении дела нарушила несколько статей Конвенции о правах человека, и присудил каждому заявителю по 12 500 евро, в сумме они получили 300 000 евро, передают «Ведомости».