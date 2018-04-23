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НАПК разработало методологию определения размер взноса в пользу партии в виде работ

23 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашает представителей общественности, политических партий и экспертов принять участие в обсуждении доработанного проекта «Методологии определения размера (суммы) взноса в поддержку политической партии в форме работ, товаров и услуг». Об этом сообщается на сайте НАПК.

Размер (сумма) взноса в форме работ, товаров и услуг определяется с целью установления денежного эквивалента суммы (размера) взноса в форме работ, товаров и услуг, предоставленного или полученного безвозмездно или на льготных условиях в поддержку политической партии в течение одного года, и используется для отражения в отчете политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Например, в документе указывается, что для определения размера (суммы) объекта взноса с применением сравнительного подхода информация об идентичных или подобных работы, товарах и услугах должна соответствовать следующим критериям:

1) условия сделок по выполнению (продажи, предоставления) идентичных или подобных работ, товаров и услуг соответствуют условиям сделки, которая сравнивается;

2) фактические условия выполнения работ (оказания, реализации) товаров, работ и услуг, которые являются объектом взноса, соответствуют фактическим условиям выполнения работ (оказания, реализации) идентичных или подобных работ, товаров и услуг на рынке;

3) условия на рынке идентичных или подобных работ, товаров и услуг, которые определяли формирование цен исполнения (продажа, предоставление) или цен предложения таких работ, товаров и услуг на дату получения объекта взноса существенно не изменились или изменения, которые произошли, могут быть учтены для определения размера (суммы) объекта взноса.

Ознакомиться с проектом Методологии можно по ссылке.

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