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Киевсовет расширит функционал «Карточки киевлянина» и монетизирует льготы

23 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты согласовали проект решения, предусматривающий развитие механизмов применения именной многофункциональной «Карточки киевлянина». Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Сейчас большинство киевлян-льготников используют социальную карточку только для бесплатного проезда в коммунальном транспорте и для расчета за коммунальные услуги. Таким образом, Карточка киевлянина на сегодняшний день фактически выступает в роли единой муниципальной платформы, с помощью которой можно получить различного рода социальные услуги. Согласно проекту решения предлагается расширить меры социальной поддержки, общегородские программы лояльности в сфере медицины, транспорта, образования, получения административных, коммунальных, парковочных и других услуг. Сделать это исполнительный орган Киевсовета должен в течение трех месяцев после принятия указанного проекта решения.

Кроме того, согласно проекту решения, «Карточку киевлянина» предлагается определить единственной социальной муниципальной карточкой столицы. Таким образом, будет возможно выполнить решение Кабинета Министров Украины о необходимости монетизации льгот. Ведь их получения льготными категориями населения возможно лишь при условии использования единой муниципальной карточки, выступающей в роли идентификатора.

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