Сегодня 23 апреля 2018 года, 16:34

Правительство предлагает ужесточение наказаний за киберпреступления

Кабинет Министров Украины предлагает разграничить подследственность киберпреступлений, существенно повысив при этом ответственность за вмешательство в их работу. Соответствующая инициатива содержится в правительственном законопроекте №8304, зарегистрированном на днях в парламенте, передает «Экономическая правда» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

В пояснительной записке к документу отмечается, что в условиях «гибридной войны» России против Украины существенно выросли количество и сила кибератак с помощью несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры, которые несут угрозу национальной безопасности.

Законопроект, в частности, предлагает ужесточить наказание за несанкционированное вмешательство в работу объектов критической информационной инфраструктуры: увеличить срок лишения свободы до шести-восьми лет (вместо двух-пяти лет), а также увеличить срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с двух до трех лет.

При этом за повторное совершение таких действий или аналогичные действия по предварительному сговору группы лиц, или если такие действия причинили существенный вред срок лишения свободы предлагается увеличить до 10 лет.

Предлагается также усилить ответственность за создание, распространение и сбыт вредоносных программ, увеличив штраф до 3-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, а срок лишения свободы – с двух до четырех лет.

Законопроект также предлагает установить в качестве меры ответственности за несанкционированный сбыт или распространение созданной и защищенной соответствии с действующим законодательством информации с ограниченным доступом, которая обрабатывается на объектах критической информационной инфраструктуры, лишение свободы на срок до семи лет.

При этом за повторные аналогичные действия, действия в группе по сговору или за причинение существенного вреда наказанием предлагается установить лишение свободы на срок от шести до десяти лет.