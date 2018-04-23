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МОН определило, как пройдут экзамены в магистратуру по специальности «Право»

23 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство образования и науки Украины определило, как в этом году будут организованы и проведены вступительные экзамены в магистратуру, проводимые по технологии ВНО. Соответствующий Порядок уже размещен на сайте МОН. Об этом сообщается на сайте Министерства.

Вступительное испытание с использованием технологии ВНО будут сдавать поступающие на специальности отраслей знаний 03 «Гуманитарные науки» (кроме специальности 035 «Филология»), 05 «Социальные и поведенческие науки», 06 «Журналистика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуживания» и 29 «Международные отношения».

В частности, поступающие в магистратуру «Права» и «Международного права» будут сдавать:

- единый вступительный экзамен по иностранному языку – английскому, или немецкому, или французскому, или испанскому. Тесты будут включать части «Чтение» и «Использование языка».

- единый профессиональный вступительный экзамен по Праву и Общим учебным юридическим компетенциям. Блок «Право» содержит тест по восьми дисциплинам (конституционное, административное, гражданское, гражданское процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное право Украины, международное публичное право и международная защита прав человека). Второй блок включает тестирование таких качеств: аналитическое мышление, критическое мышление, логическое мышление.

Документ доступен по ссылке.

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