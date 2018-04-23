Сегодня 23 апреля 2018 года, 14:51

LHS: Границы защиты произведений в судебной практике очертил Илларион Томаров, советник «Василь Кисиль и Партнеры»

В рамках Школы судебной практики Legal High School стартовал блок «Защита, преступления и наказания в сфере IP». Сегодня речь пойдет о судебной защите авторского права. «Современное авторское право: границы защиты произведений в судебной практике» — такой темой открыл IP-блок Илларион Томаров, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности «Василь Кисиль и Партнеры».

«Не нужно ожидать, что судьи будут разбираться в возникших правоотношениях с вашим оппонентом. Вы должны оригинально описать свою позицию, аргументировать ее, донести все это до суда, при этом нужно подходить к вопросу творчески. Не ждите чудес от судей», — призвал присутствующих Илларион Томаров.

Лектор озвучил для примера задачу. Вам нужно создать сайт по поиску лекарств: пользователь ищет по названию, действующему веществу или симптомам лекарство, получает рекомендации и аналоги, видит ближайшую аптеку, где лекарство есть в наличии. Вам нужно взять инструкции ко всем лекарственным средствам, которые зарегистрированы в Украине, и разместить их на сайте.

«Можно ли свободно копировать инструкцию к лекарственному средству?» — адресовал аудитории вопрос г-н Томаров. Выслушав все аргументы в подтверждение позиций «да» и «нет», лектор отметил, что по умолчанию «да» — инструкции охраняются авторским правом. «Если к вам предъявлен иск, то истцу достаточно сказать, что инструкция оригинальная, а вы, как ответчик, должны доказать обратное», — подчеркнул Илларион Томаров. По его словам, немногочисленная национальная судебная практика относительно охраноспособности произведений в Украине дает нам подсказки: не каждое произведение выступает объектом авторского права, такую охрану получают только произведения, которые представляют собой результат творческой деятельности автора и являются оригинальными; защите подлежат права на элементы произведения, содержащие признаки произведения как объекта авторского права, то есть не только оригинальности, но и творческого характера. Г-н Томаров подчеркнул, что критерия оригинальности нет в Законе Украины «Об авторском праве и смежных правах».

Можно ли проявить творчество при написании инструкции? Инструкция достаточно жестко нормативно урегулирована: имеет определенную структуру и содержание, описание каждого элемента, перечень сокращений символов и обозначений. Лектор подчеркнул, что пределы свободы при написании инструкции к лекарственному средству очень ограничены, и вероятность написания разными людьми одинаковых инструкций на базе одинаковых исходных данных очень высока. В этом контексте важно вспомнить об украинской судебной практике, когда путем авторского права пытались защитить тендерную документацию, технические условия производства товара, инструкцию по использованию прибора. «Опровергните презумпцию оригинальности. Попробуйте», — призвал руководитель IP-практики «Василь Кисиль и Партнеры».

«Является ли объектом авторского права исковое заявление?» — поинтересовался лектор. К примеру, ответчик сфотографировал заявление и выложил в интернете. Можно ли защитить свои права путем авторского права? А охраняется ли авторским правом одежда, алфавит, язык или отдельное слово? По общему правилу нет. Только в отдельных случаях охраняется слово как название персонажа или произведения. Произведение, форма выражения которого продиктована функциональным требованием, не оставляет достаточно места для проявления творчества и индивидуальности автора.

Авторское право не охраняет факты. Каждый может создавать оригинальные произведения, используя общедоступные факты. «Авторское право защищает не факты, а только истории о них», — уточнил спикер. Он рассказал об одном случае: истица создала документальный фильм о событиях во время Второй мировой войны. Ответчик написала роман по мотивам этого фильма, но ориентировала текст для молодых читателей — в стиле «Голодных игр». Истец подала иск о нарушении авторских прав. Эксперты на стороне истицы предложили разграничивать факты на большие и маленькие: большой факт — это то, что война началась с вторжения Германии в Польшу, маленький — страница из дневника солдата, который описывает его обычный день. Ключевой вопрос, который должен был решить суд, — являются ли существенным заимствованием формы документального произведения такие элементы, как структура, тема, атмосфера и диалоги, которые повторил ответчик. Верховный Суд Канады указал, что сами факты, составляющие историческую правду об определенных событиях, и любые детали, описывающие эти факты, не входят в объем охраны авторского права на документальный фильм. Суд не согласился с разграничением фактов на большие и маленькие с точки зрения охраны их авторским правом.

Также лектор рассказал об авторском праве на последовательность действий (к примеру, проведение хирургической операции по описанию в книге или последовательность поз для йоги), проанализировал вопросы защиты формата в Европе, остановился на Copyright test, доктринах Merger, Scenes a faire и дал слушателям домашнее задание.