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Установление критериев лиц с высокими доходами — попытка создать подобие офиса крупных налогоплательщиков, но для физлиц, — А.Бурчевский

23 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Принятие законопроекта, по мнению Алексея Бурчевского, не приведет к значительному увеличению налоговых поступлений Принятие законопроекта, по мнению Алексея Бурчевского, не приведет к значительному увеличению налоговых поступлений

Очередной шаг в борьбе с уклонением от уплаты налогов и повышении уровня налоговой дисциплины физических лиц с «высокими доходами» вылился в законопроект, подготовленный Министерством финансов Украины.

В анализе регуляторного влияния законопроекта указывается, что критерии отбора налогоплательщиков — физических лиц с высокими доходами были сформированы в результате исследования мирового опыта и отечественной практики. При этом отмечается, что поскольку основная доля доходов таких лиц состоит не из заработной платы, во внимание принимаются другие виды доходов (инвестиционный доход, банковские депозиты, операции с недвижимым имуществом и т.п.).

По мнению Алексея Бурчевского, юриста-аналитика МЮФ Kinstellar, проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно критериев определения лиц с высокими доходами» является попыткой государства создать нечто наподобие «офиса крупных налогоплательщиков», но для физических лиц.

«Принятие законопроекта, по моему мнению, не приведет к значительному увеличению налоговых поступлений. Весьма сомнительно, чтобы собственники бизнеса, структурированного через офшорные компании, стали вдруг реально декларировать свои доходы, полученные фактически за пределами Украины.

Выделение какой-то одной группы населения по имущественному признаку недвусмысленно сигнализирует ее представителям о том, что нужно еще более активно работать над сокрытием своих реальных доходов. Украине уже давно следует ввести всеобщее декларирование, когда все граждане будут обязаны отчитываться о своих доходах, а налоговые органы могут сравнить соответствие этих доходов реальному уровню жизни гражданина», — уверен он.

Подробнее об этом читайте в статье «Доходная участь» в газете «Юридическая практика» №17 от 24 апреля 2018 года.

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