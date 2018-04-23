Сегодня 23 апреля 2018 года, 13:08

LHS: Американский адвокат Дж.Чандра Мазумдар рассказал о конкурентной политике и праве в США

В рамках Legal High School прошла открытая лекция адвоката антимонопольного департамента Министерства юстиции США Дж.Чандра Мазумдара на тему «Конкурентная политика и право: американский взгляд». Лектор сделал краткий исторический экскурс и подчеркнул, что за 120 лет антимонопольное законодательство сильно изменилось. Сегодня конкурентное законодательство действует приблизительно в 130 странах, в большинстве из них оно появилось только с 1980-х годов.

Еще в 1887 году в США был принят коммерческий акт о регулировании отношений между штатами. Фактически это стало первой попыткой контроля большого бизнеса на федеральном уровне, направленной против железнодорожных трастов (тарифы за перевозку должны быть справедливыми, никакой дискриминации). «Если мы не согласны с монархией как формой политического правления, мы не должны также терпеть монарха в отраслях производства, транспортировки и продажи любых товаров», — процитировал лектор сенатора Джона Шермана. Именно сенатор Шерман инициировал принятие в 1890 году соответствующего законодательства. При президенте Теодоре Рузвельте были открыты судебные дела против 45 компаний, что стало одним из первых случаев применения закона Шермана. Цель закона Шермана заключается в защите конкуренции, а не конкурентов. Дж.Чандра Мазумдар процитировал одно из решений Верховного суда США: «Целью закона Шермана является не защита бизнеса от работы рынка, а защита общества от рыночного сбоя. Закон направлен не против конкурентного поведения, каким бы жестким оно ни было, а против поведения, которое несправедливым способом пытается разрушить саму конкуренцию».

По словам лектора, в 1914 году был принят закона Клейтона. Он запрещает концентрации, которые могут существенно ослабить конкуренцию или имеют тенденцию к созданию монополии, запрещает практики ценовой дискриминации, ограничительных соглашений и навязывания, разрешает судебные дела с целью вынесения судебного запрета, возмещения убытков в тройном размере частными участниками рынка, федеральным правительством и штатами.

Почему конкурентное право важно для бизнеса? Адвокат антимонопольного департамента Министерства юстиции США выделил следующие причины: поощряет инновации, повышает экономическую эффективность, способствует продуктивности и экономическому росту, улучшает конкурентоспособность на международном уровне, при этом устраняя барьеры, которые устанавливаются торговыми частными компаниями. Почему конкуренции важна для потребителей? Она повышает наше благосостояние (более низкие цены, более качественные товары, за счет внедрения инноваций улучшается качество), защищает возможность граждан влиять на государственные органы, несет процветание. Гость из Америки подчеркнул, что конкурентное законодательство максимизирует уровень благополучия путем предотвращения и корректировки последствий незаконного приобретения, сохранения и применения рыночной власти. Однако сама по себе рыночная власть не является чем-то негативным. Рыночная власть, полученная за счет предложения лучшего продукта по меньшей цене, является законной. Рыночная власть считается плохой, только если она достигнута или поддерживается недобросовестным образом. «Рыночная власть является основоположным термином конкурентного права и политики», — отметил лектор, добавив, что она рассматривается сквозь призму доминирования, слияния (концентрации) и соглашений.

Реализовывают антитрастовые законы в США Министерство юстиции Америки и Федеральная торговая комиссия. Штаты применяют законодательство через генеральных прокуроров штата. Также существует форма частного правоприменения.

Немного статистики. В 2017 году Министерство юстиции США инициировало 24 уголовных дела по картелям, обвинены 8 компаний, 27 физических лиц. В 2015 году сумма штрафов составила 3,6 млрд долларов США. Что касается административного правоприменения, то в 2017 году было инициировано 14 таких дел (три дела выиграны в судах, заключены восемь соглашений о добровольном урегулировании вопроса). Федеральная торговая комиссия в 2017 году осуществила 23 мероприятия по применению антитрастового законодательства (большинство завершились добровольным урегулированием).