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Сославшись на позицию ВСУ, суд отказал в удовлетворении иска кредитора банка «Хрещатик» к НБУ

Окружной административный суд г.Киева 18 апреля 2018 года полностью отказал в удовлетворении иска кредитора ПАО «КБ «Хрещатик» ООО «Агрофирма Пятихатская» к Национальному банку Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как следует из материалов дела, ООО «Агрофирма Пятихатская» в августе 2017 года обратилось с иском к НБУ с требованием признать противоправным и отменить решение правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Хрещатик».

Принимая судебное решение об отказе в удовлетворении иска, суд использовал правовую позицию Верховного Суда Украины, изложенную в постановлении от 24 октября 2017 года по обжалованию вывода с рынка ПАО «Укринбанк» и ПАО «АКБ «Капитал», где истцами являются лица, которые не охватываются надзорной деятельностью Национального банка Украины.

Поскольку ООО «Агрофирма Пятихатская» также не является лицом, которое охватывается надзорной деятельностью Национального банка, суд пришел к выводу, что истец не имеет никакого права обжаловать решение банковского регулятора.

Отметим, что суды сейчас довольно активно используют указанную выше правовую позицию Верховного Суда по делам, где истцами выступают лица, которые не попадают под надзорную деятельность Национального банка Украины.