Сегодня 23 апреля 2018 года, 16:33

«Газпром» направил в арбитраж документы о расторжении контрактов с «Нафтогазом»

«Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа. Об этом сообщает Pravo.ru со ссылкой на российские СМИ.

О начале процедуры расторжения российская монополия сообщила в марте 2018 года. Причиной послужило решение Стокгольмского арбитража, который по итогам двух споров «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал выплатить украинской компании 2,6 млрд долларов США, а также обеспечить 110 млрд кубометров транзита через территорию этой страны в ближайшие два года. Сославшись на отсутствие допсоглашения к действующим контрактам, «Газпром» прекратил поставки газа на Украину, а уже перечисленный аванс вернул «Нафтогазу». Сами контракты были названы руководством «Газпрома» экономически нецелесообразными и невыгодными.

Как пишет «Коммерсант», стороны провели переговоры о снятии разногласий, однако договориться не сумели. 20 апреля монополия подала заявление в арбитраж. По оценкам главы «Газпрома» Алексея Миллера, рассмотрение дела может занять от полутора до двух лет, тогда как контракты сами по себе истекают в декабре 2019 года. Разрыв контрактов не избавляет российскую компанию от необходимости исполнять решение на 2,6 млрд долларов США (плюс проценты — 0,03% в сутки), хотя она и оспаривает его в госсуде Швеции. Что касается объемов транзита, то с учетом нынешней динамики «Газпром» в 2018 году может успеть прокачать фактически весь присужденный «Нафтогазу» объем, за исключением примерно 5 млрд кубометров — тогда штраф составит порядка 160 млн долларов США.

Актуальной остается и проблема украинского транзита после 2019 года: ее, вероятно, будут обсуждать на политическом уровне при посредничестве Евросоюза. Отказ «Газпрома» от прокачки значительных объемов газа приведет к его удорожанию для жителей Украины. Между тем, как сообщает РБК, Госдепартамент США призвал Киев нарастить усилия по проведению реформ, которых требует Международный валютный фонд. Среди этих реформ — увеличение газовых тарифов до паритетного уровня по отношению к импорту, то есть примерно на 35%.