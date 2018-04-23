Сегодня 23 апреля 2018 года, 16:33

Эксперимент с введением детективов на базе аппарата Нацполиции сработал — МВД

Результаты первых месяцев эксперимента на базе центрального аппарата НПУ свидетельствуют об эффективности внедрения подразделения детективов. Об этом 20 апреля с.г. председатель Нацполиции сообщил во время совещания, посвященного итогам работы следственных подразделений полиции в первом квартале 2018 года.

Об этом говорится на сайте МВД.

Сергей Князев отметил, что решение начать данный эксперимент было принято с учетом законодательных изменений и в связи с большой нагрузкой на следственное подразделение. Первое такое подразделение было создано на базе Главного следственного управления Нацполиции, и здесь эта модель сработала на высоком уровне, заявил он. Поэтому было принято решение расширить рамки эксперимента и создать подобные подразделения и на базе областных управлений.

«Мы не останавливаемся и идем в ногу с инновациями, которые смогут изменить вообще всю составляющую нашей правоохранительной системы и работу следствия как отдельного органа в частности. Важно, что это эксперимент. Поэтому в областных подразделениях мы будем модерировать, подходить к этому нововведению с учетом требований современности», — отметил Сергей Князев.

Он добавил, что по результатам эксперимента через некоторое время руководство Нацполиции сможет решать, заработал ли институт детективов эффективно, а значит, будет ли он существовать на постоянной основе.