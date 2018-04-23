Сегодня 23 апреля 2018 года, 13:08

Межведомственная комиссия решила не возбуждать спецрасследование относительно импорта топлива

20 апреля 2018 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), на котором рассматривались вопросы защиты украинского рынка от растущего и недобросовестного импорта. Решения касались в том числе бензина, дизельного топлива, резиновых пробок, стеклянной тары, арматуры и серной кислоты. Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.

Так, в частности, МКМТ рассмотрела заявление ПАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» по проведению специального расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензина моторного и тяжелых дистиллятов (дизельного топлива).

Как известно, сейчас производство моторного топлива в Украине осуществляют лишь два завода из семи существующих, а именно: нефтеперерабатывающий — Кременчугский НПЗ и газоперерабатывающий — Шебелинский ГПЗ. Однако имеющиеся производственные мощности не способны полностью удовлетворить спрос потребителей в моторном топливе. Следовательно, рынок моторного топлива более чем на 80% зависит от импортных поставок, поступающих как из Беларуси и России, так и из стран ЕС — Литвы, Польши.

Учитывая отсутствие резкого и непредсказуемого роста импорта, МКМТ приняла решение о нецелесообразности возбуждения специального расследования. В то же время Межведомственная комиссия по международной торговле прислушалась к мнению общественности, что введение барьеров на импорт может привести к дестабилизации рынка моторного топлива, возникновению дефицита и стремительному росту цен как на топливо, так и на другие потребительские товары.

При этом с целью исследования возможного недобросовестного импорта в Украину МКМТ приняла решение возбудить антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину резиновых пробок медицинского назначения происхождением из Республики Польша и Китайской Народной Республики. Также МКМТ решила провести пересмотр антидемпинговых мер относительно импорта в Украину стеклянной тары медицинского назначения емкостью до 0,15 л происхождением из Российской Федерации в связи с окончанием срока их применения.

В ходе расследования и просмотра будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба для украинских производителей и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения\продления антидемпинговых мер.

Кроме того, с учетом многочисленных обращений от субъектов внешнеэкономической деятельности о проблемах, возникающих при администрировании антидемпинговых пошлин, МКМТ уточнила описание арматуры и катанки происхождением из Российской Федерации, в отношении которых должны применяться окончательные антидемпинговые меры, касающиеся импорта в Украину.

Комиссия также продлила срок проведения специального расследования относительно импорта в Украину кислоты серной и олеума независимо от страны происхождения и экспорта до 330 дней.