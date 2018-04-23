Сегодня 23 апреля 2018 года, 19:59

Пограничники задержали россиянина, разыскиваемого за взяточничество

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали «российского коррупционера», сообщается на сайте МВД.

При осуществлении мероприятий по контролю в пункте пропуска «Платоново» пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий.

О факте обнаружения лица был проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г.Киеве. Правонарушитель передан представителям Национальной полиции.