Пограничники задержали россиянина, разыскиваемого за взяточничество

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали «российского коррупционера», сообщается на сайте МВД.
При осуществлении мероприятий по контролю в пункте пропуска «Платоново» пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий.
О факте обнаружения лица был проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г.Киеве. Правонарушитель передан представителям Национальной полиции.
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