Twitter запретил рекламу «Лаборатории Касперского»

Сервис микроблогов Twitter запретил рекламу услуг российской «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Reuters.
В Twitter отметили, что бизнес-модель Kaspersky Lab нарушает правила рекламы соцсети.
Также в компании сослались на заявления США о том, что Kaspersky Lab связана с российскими спецслужбами. Глава Kaspersky Lab Евгений Касперский обратился к руководству Twitter и заявил, что запрет является необоснованным. Ранее США запретили федеральным агентствам использовать компьютерное программное обеспечение «Лаборатории Касперского» из-за опасений относительно связей компании с Кремлем и российскими шпионскими операциями.
Напомним: Twitter объявил о запрете рекламы ICO и криптовалютных сервисов с 27 марта.
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