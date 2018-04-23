Сегодня 23 апреля 2018 года, 11:26

Минюст: начальники СИЗО будут заполнять анкету добропорядочности

Министерство предложило комплекс мер, которые призваны привести к очищению пенитенциарной системы

Руководители учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов будут ежегодно проходить проверку добропорядочности. Введенный механизм позволит в правовом поле прекращать отношения с теми руководителями, которые не справляются со своими обязанностями. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев во время пресс-конференции, передает сайт Министерства юстиции Украины.

«Проверка добропорядочности руководителей учреждений и следственных изоляторов будет ежегодной, обязательной и тщательной. Каждый руководитель УИН или СИЗО обязан ежегодно до 1 июня подать в Управление персонала Администрации ГУИС Украины собственноручно заполненную анкету добропорядочности руководителя. Вновь назначенные руководители должны будут подать анкету добродетели в течение 30 дней после даты назначения», — добавил г-н Чернышов.

Проверку предоставленных документов, по словам заместителя министра, будет проводить Комиссия добропорядочности. К ее работе привлекут с правом совещательного голоса представителей прокуратуры, общественности, международных организаций Совета Европы, Красного Креста и др. Форма работы Комиссии — заседания.

«Для нас важно предоставить публичную оценку каждому из руководителей и сделать это не раз, а ежегодно с привлечением представителей Генеральной прокуратуры и общественности. Это позволит ежегодно выявлять недобросовестных и коррумпированных руководителей. Заседания будут открытыми, с участием представителей СМИ», — подчеркнул замминистра.

Непредоставление или несвоевременное предоставление анкеты добропорядочности является основанием для рассмотрения Комиссией вопроса о привлечении руководителя к ответственности в установленном законодательством порядке.

«Если во время проверки будут установлены факты, требующие дополнительного служебного расследования, то такие расследования будут инициироваться, и только после их завершения будет приниматься решение в отношении руководителя учреждения», — отметил Денис Чернышов.

«В системе работают 134 назначенных руководителя учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов. Сегодня механизм (увольнения — при.ред) существует, но он не является действенным, ведь Трудовой кодекс на стороне работника и очень часто недобросовестного. Кроме того, ежегодная проверка будет стимулировать руководителя во всех аспектах», — заверил замминистра.

Как отметил Денис Чернышов, в течение 2017 года задокументировано и направлено в правоохранительные органы более 100 сообщений о противоправных действиях, совершенных работниками системы.