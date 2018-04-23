Сегодня 23 апреля 2018 года, 11:26

«Юридическая профессия возвращается к своим истокам — представительству» — Владимир Ващенко, партнер VB PARTNERS

Согласно опросу, проведенному на нашем сайте, судебное представительство считают наиболее перспективным направлением развития практики юрфирм. По мнению партнера VB PARTNERS Владимира Ващенко, это свидетельствует о том, что юридическая профессия возвращается к своим истокам — представительству. «Только в судебной практике закономерно происходит монополизация профессии. Судебный процесс постоянно усложняется», — отмечает адвокат, добавляя, что «в связи с чрезмерной регламентированностью процесса эффективность судебной защиты напрямую зависит от профессиональной юридической работы и иногда от способности участника дела авансировать значительные судебные издержки».

О причинах спроса на Dispute Resolution и White-Collar Crime, эволюции запросов клиентов и отдельных процессуальных новациях читайте в

интервью Владимира Ващенко, партнера VB PARTNERS («Юридическая практика» №16 от 17 апреля 2018 года).